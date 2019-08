Le centre départemental de l'enfance ouvrira son nouveau site à Valognes dès septembre 2020

Les travaux du futur site du centre départemental de l'enfance se poursuivent à Valognes. Ils ont démarré le 7 janvier dernier rue Saint-Lin à côté du collège Félix Buhot et aujourd'hui on en sait un peu plus sur le chantier.