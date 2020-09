Le centre Emmaüs de Moutiers rouvre ses portes ce vendredi

Avec la crise du coronavirus, les locaux de Emmaüs à Moutiers sont restés fermés pendant six mois. Aujourd'hui la réouverture au public fait office de test pour la gestion des gestes barrières.

Voilà six mois que les bénévoles du centre Emmaüs de Moutiers ne s'étaient pas revus. Le confinement et la crise sanitaire ont mis leur activité à l'arrêt. Ce vendredi 25 septembre, le local de Moutiers rouvre ses portes avec un stock très important. Ces derniers mois, ils ont accumulé tellement de dons qu'ils ne peuvent plus accepter de nouveaux objets, pour l'instant.

Évidemment, l'association fondée par l'Abbé Pierre espère attirer de nombreux acheteurs en ce premier jour de vente. Selon la météo elle pourrait avoir lieu à l'extérieur en complément des rayons à l'intérieur du local.

Même avec un petit budget, il est possible de se faire plaisir comme des livres à deux euros ou des ustensiles de cuisine pour quelques centimes. © Radio France - Xavier GRUMEAU

Mais pour réussir cette réouverture, il faudra respecter les gestes barrières à la lettre, conditions de la préfecture pour pérenniser l'activité d'Emmaüs. Cyril Favre, bénévole à Moûtiers se veut très clair : "pas plus de 10 personnes en même temps dans le local".

Pour éviter les contacts inutiles, les livres ont été rangés de manière très méthodique. Pierre s'en est chargé ces derniers jours.

Je les ai rangé par ordre alphabétique, la tranche vers le client pour pouvoir lire le titre, l'auteur et l'édition. Ils sont aussi classés par thème - Pierre, bénévole à Moûtiers depuis trois ans.

Mais le rayon qui prend le plus de place c'est celui des vêtements. Des montagnes de jeans, de pulls et de t-shirts sont rangé par Françoise, 70 ans.

Les vêtements c'est le pire ! Il y a de grosses quantités car on stock en fonction des saisons et il y a un roulement permanent des affaires - Françoise

Si cette journée est une réussite, les bénévoles envisagent des ouvertures de manière hebdomadaire. Et même plus si les clients sont au rendez-vous.

ÉCOUTEZ - Reportage au centre Emmaüs de Moûtiers Copier