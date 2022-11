Le centre hospitalier Henri Laborit sous tension : à Poitiers, une partie du personnel en grève

Jean François Le Gall, infirmier au centre hospitalier Henri Laborit et secrétaire adjoint de la CGT Laborit, déplore un manque de lits et de personnel.

Nouvelle mobilisation de la part des syndicats des personnels de l'hôpital public. La CGT Santé et Action sociale appelle à la grève ce mardi 29 novembre. Zoom sur un secteur particulier, la psychiatrie, et sur le centre hospitalier d'Henri Laborit à Poitiers, où les lits et le personnel manquent pour répondre à la demande.

Les mots d'une psychologue, madame Lagrange, syndiquée CGT, qui doit avec le reste de son équipe prioriser les patients qu'ils reçoivent en consultation. Avec parfois près de 2 ans d'attente. "Le risque c'est que la population soit de plus en plus de plus en plus amenée pour ceux qui en ont les moyens vers le libéral, et que les autres n'aient pas accès aux soins psychologiques." En cause : un manque de personnel, qu'il s'agisse des psychologues, des infirmiers, des soignants et d'autres professions. Et aussi une fermeture de places, 30 pour Henri Laborit sur les deux dernières années, 120 en tout en Nouvelle-Aquitaine.

Le personnel demande des moyens supplémentaires

Pour Jean François Le Gall, infirmier au centre hospitalier Henri Laborit et secrétaire adjoint de la CGT Laborit, ce n'est plus gérable. Pour faire entrer des urgences, les pathologies lourdes, il faut libérer des lits. Au risque de faire sortir un patient dont les soins ne sont pas complètement terminés : "Les gens ne sont pas dans un état vraiment stable en sortant... le risque c'est une récidive et une ré hospitalisation".

Parmi les autres revendications, la demande des psychologues d'une revalorisation de leur salaire. Revalorisation qui n'a pas eu lieu depuis une trentaine d'année, avec aujourd'hui des psychologues payés à un niveau de bac+3 alors que tous possèdent un Master, selon madame Lagrange.