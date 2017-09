Le centre municipal de santé de La Roche-sur-Yon déjà débordé

Le centre municipal de santé a ouvert le 4 septembre dernier à La Généraudière à La Roche-sur-Yon. Le carnet de rendez-vous est déjà plein jusqu'à fin octobre.

Depuis le 4 septembre dernier, deux médecins accueillent désormais les patients dans le centre de santé de la Généraudière à La-Roche-sur-Yon. Un centre entièrement géré par la ville pour pallier le manque de généralistes à La Roche-sur-Yon. "On a beaucoup de difficultés à trouver des médecins", confie Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe à la santé à La Roche-sur-Yon, "c'est toute une génération qui va partir dans les quatre-cinq ans", alors que la moyenne d'âge des généralistes yonnais est de 55 ans et que 18 d'entre eux ont plus de 60 ans.

Le docteur Dominique Trimaille-Magnaudet est l'une des deux généralistes du centre municipal de santé de La Roche-sur-Yon © Radio France - Fiona Moghaddam

Difficile aussi d'attirer les jeunes professionnels de santé dans la ville, préférant s'installer à Nantes, Poitiers ou Angers. La municipalité a donc décidé de prendre les choses en main en ouvrant ce centre municipal. Installé dans les anciens locaux de l'école de l'art, il a fallu entreprendre des travaux pendant plusieurs mois pour transformer les lieux en cabinet médical. Près de quatre semaines après son ouverture, les deux médecins reçoivent des patients en continu et le téléphone n'arrête pas de sonner.

1200 rendez-vous pris en quelques semaines

Dès le jour de l'ouverture, le cabinet a été pris d'assaut avec "presque 300 demandes de rendez-vous", explique la médecin coordinatrice du centre, Dominique Trimaille-Magnaudet, justifiant cet engouement par "le sentiment d'urgence à avoir un médecin traitant". En effet, de nombreux patients expliquent ne plus avoir de médecins depuis plusieurs mois, parfois une année, souvent parce que leur médecin traitant est parti à la retraite ou bien parce qu'ils viennent d'arriver sur la commune. Résultat : il n'y a plus de rendez-vous possible pour de nouveaux patients avant fin octobre.

D'ailleurs, en plus d'habiter à La Roche-sur-Yon, il est impératif de ne pas avoir de médecin traitant pour consulter au centre de santé. La municipalité souligne ne pas vouloir "concurrencer les médecins libéraux" mais bien combler un manque évident. Deux autres médecins devraient venir compléter l'équipe l'année prochaine.

Le centre municipal de santé est ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 12h. Tél. : 02.51.62.16.02