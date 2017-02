Le Centre pour migrants de la Chapelle: Trois mois et déjà 5000 hébergements.

Cela fait trois mois, maintenant, que le centre pour migrants de la porte de la Chapelle, à Paris, a ouvert ses portes et déjà plus de 5.000 personnes ont pu être accueillies, soignées, nourries et orientées. Un nouveau centre, pour les femmes, vient d'ouvrir à Ivry.

En l'espace de trois mois, le centre pour migrants de la porte de la Chapelle, dans le 18 ème arrondissement de Paris, a déjà accueilli plus de 5.000 personnes. Des hommes, venus, pour beaucoup, d'Irak, du Soudan, d'Afghanistan ou d'Erythrée, après des mois ou des années de voyage.

accueil des migrants © Radio France - sylvie charbonnier

Quand ils arrivent ici, sous la grande bulle jaune du centre d'accueil, ils sont souvent épuisés, malades et traumatisés par les guerres qu'ils ont traversées. Ils sont nourris, ils reçoivent les kits d'hygiène essentiels, leur linge est lavé et changé, souvent, grâce à l'aide des mairies parisiennes et des communautés Emmaüs. Ils sont soignés, également, dans le centre médical installé sur place: plus d'un sur deux a besoin de soins.

les villages du centre © Radio France - sylvie charbonnier

Une fois les premiers soins apportés, ils sont installés dans les "villages" du centre, des chambres de quatre personnes, où ils peuvent se reposer, charger leurs téléphones et prendre contact avec leur famille, ce qu'ils n'ont pas pu faire avant cela, dans bien des cas.

Plus de 5000 accueils en trois mois

Dans le détail, la structure a déjà accueilli 3.740 hommes, 1.115 mineurs isolés, 459 femmes seules et familles, orientées dans les différents lieux d'accueil d'Ile de France. Et, déjà, ce sont plus de 2.600 hommes, qui ont pu quitter le centre, via une orientation en structure adaptée. Une réussite, d'après Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, qui gère le site. Depuis moins d'un mois, un centre spécialement dédié aux femmes, a ouvert à Ivry. Ce que voudrait Bruno Morel, c'est que le modèle soit maintenant reproduit, partout en France.

