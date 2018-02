Reims, France

Une bouffée d'air, un instant de répit, voilà ce que viennent chercher les hommes et les femmes qui entrent au Centre ressource à Reims. Cette association qui a ouvert ses portes en mai l'an dernier est accessible à toute personne touchée par le cancer, pendant et après les traitements. "On a besoin de souffler ! parce qu'on fait étape par étape je pense dans cette maladie, et les traitements sont lourds : ils nous sauvent mais ils sont lourds", sourit Frédérique, 50 ans, touchée par un cancer de la vessie.

Le Centre ressource de Reims propose des ateliers de shiatsu, de sophrologie, des ateliers de chant ou encore de l'activité physique adaptée. "C'est une révolution émotionnelle ! les médecins et les centres hospitaliers s'occupent de la maladie, mais il y a aussi tout ce qui concerne la personne", souligne Lucyle Jussy, vice-présidente de l'association. Dans une grande pièce, les adhérents peuvent aussi prendre un thé ou un café. "C'est un lieu d'échange, il y a des moments d'écoutes", ajoute Lucyle Jussy.

On arrive à parler entre nous, alors qu'à la maison c'est plus difficile – Odile

"On est pris toujours dans une attente, dans une incertitude, dans des examens qui s'enchaînent...", raconte Michelle, qui a terminé ses traitements pour un cancer du poumon :"on est tellement fatigués, épuisés, on essaye de marcher, de garder le contact social avec les gens mais c'est hyper compliqué donc on a tendance un petit peu à se replier sur soi-même et puis à se dire : ah bah non je ne sors pas je suis trop fatigué". Le sentiment de solitude qui accompagne la maladie, c'est aussi ce que décrit Odile, 65 ans, atteinte d'un cancer du sein. "On a toutes plus ou moins les mêmes problèmes donc on arrive à parler entre nous, alors qu'à la maison c'est plus difficile. Je vois avec mon mari c'est le statu quo on n'en parle pas, les enfants pareil... ici on arrive à s'extérioriser".

"Ici on peut s'extérioriser" : rencontre avec des personnes touchées par le cancer. Copier

En plus des activités proposées, le centre ressource souhaite mettre en place un groupe de paroles et des ateliers sur la gestion du stress et la nutrition. "On recherche encore des bénévoles qui veulent bien consacrer de 2 à 4 heures par semaine aux bénéficiaires", précise Lucyle Jussy, vice-présidente de l'association. Car le centre ressource ne fonctionne qu'avec des bénévoles.

Selon l'Institut national du cancer, on estime à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancers et à 150 000 le nombre de décès en 2017 en France -les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon-.

