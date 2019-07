Le centre-social de Dun-Le-Palestel cherche des financements en urgence

Dun-le-Palestel, France

Centre social, cherche financement en urgence. Voilà la petite annonce que pourrait publier l'association La Palette. Le centre social de Dun-Le-Palestel doit combler un déficit entre 25.000 et 30.000 euros. Mais pas question pour les douze salariés de lancer une éventuelle cagnotte en ligne pour faire appel aux dons. Non, l'association tiendra une assemblée générale extraordinaire ce jeudi avec ses principaux financeurs (les collectivités locales, la CAF...) pour trouver une solution et éviter un redressement judiciaire voire une liquidation.

Le temps presse

L'optimisme semble gagner les rangs des salariés de La Palette avant l'assemblée générale extraordinaire. "Nous avons un besoin d'argent en urgence mais surtout un besoin de garanties sur le long terme au sujet de la pérennisation de ce service" souligne Marion Bergognon, la présidente de l'association. Une situation plus qu'incertaine d'autant que la justice a annulé mi-juillet la création de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse.

Pourquoi ce déficit ?

"Il n'y a pas une dérive des comptes" insiste Marion Bergognon. Pour la présidente de La Palette, la situation actuelle est multifactorielle et touche surtout le secteur enfance-jeunesse : "Nous avons été victime de l'arrêt des contrats aidés et toutes les subventions publiques ne sont pas revalorisées." L'année dernière, une subvention exceptionnelle avait permis de combler pareil déficit. "Nous allons bien évidemment arriver ce jeudi avec des solutions mais cela veut dire que le fonctionnement de l'association sera impacté. Il n'est pas question que l'aide vienne à 100% des financeurs." précise Marion Bergognon

L'assemblée générale extraordinaire se tiendra ce jeudi à 16 heures dans la salle loisir de Dun-Le-Palestel.