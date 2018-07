Le préfet du Loiret vient de signer l'arrêté classant le centre ville d'Orléans et la place d'Arc en zone touristique. Un arrêté qui ouvre la voie à l'ouverture des magasins le dimanche toute l'année pour les commerçants qui le souhaiteront

Orléans, France

C'est dans une lettre adressée aux commerçants d'Orléans que François Foussier, l'adjoint au commerce, l'annonce : le préfet du Loiret vient de valider le périmètre du centre ville d'Orléans désormais classé en zone touristique. Il comprend l'intérieur des mails (entre les boulevards et la Loire, en gros), et la Place d'Arc, au nord de la Loire.

La loi sur la croissance et l'égalité des chances économiques

Une disposition qui, selon la loi de 2015 sur la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques, permet aux commerçants qui le souhaitent d'ouvrir le dimanche, sans demander au préalable une autorisation, et tous les dimanches de l'année s'ils le veulent, là où auparavant le nombre d'ouvertures dominicales ne pouvait pas aller au-delà de douze.

Plus le nombre de commerces qui ouvre est important, meilleurs sont les résultats

Reste à savoir quels commerces profiteront de cette opportunité. Le président de l'association des commerçants orléanais Les Vitrines d'Orléans, Alexandre Viana De Sa, expliquait il y a quelques semaines à France Bleu Orléans qu'il avait d'autres priorités, et que l'ouverture du dimanche peut poser problème à certains commerçants qui sont seuls. François Foussier insiste pourtant dans son courrier sur le fait que "plus le nombre de commerces qui ouvrent est important, meilleurs sont les résultats. Et que la régularité de l'ouverture dominicale est primordiale".