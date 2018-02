Orléans est la 3ème ville des centre-villes les plus dynamiques, selon le baromètre Procos. Celles entre 200 et 500.000 habitants dans leur zone d'influence. François Foussier, l'adjoint aux commerces d'Orléans était l'invité de France Bleu Orléans.

Orléans, France

Le Havre est la ville classée première devant Reims et Orléans. La fédération des commerces spécialisés s'est penché sur 62 villes moyennes. Les 3 villes lauréates ont un point commun selon Procos : une population plus aisée que la moyenne, un taux de chômage en baisse et plus de 550 commerces en centre-ville.

Baisse du taux de vacance

Si ces trois villes sont mises en valeur, c'est qu'elles ont réussi à enrayer la vacance commerciale, autrement dit les locaux qui ne trouvent pas de preneurs à la location. A Orléans par exemple, selon ce baromètre, le taux de vacance commerciale est de 6,6%. La moyenne pour des villes comparables est de 11,6 %. C'est la première fois qu'Orléans fait son entrée dans le palmarès, "car, selon Procos, elle a réussi a enrayé la chute."

Des fermetures malgré tout

Mais depuis ces bons chiffres, on a appris les fermetures de Benetton ou encore de Cyrillius. La mairie d'Orléans n'a d'ailleurs toujours pas de solutions pour la halle Charpenterie. Depuis le départ de la librairie Passion Culture, en juin 2016, les locaux sont désespérément vides. "On travaille sur des repreneurs dans le domaine de la culture," explique François Foussier, l'adjoint aux commerces, "2 ou 3 enseignes sont en concurrence, mais pour le moment rien n'est encore signé." Et à la place de Cyrillius, "on pourrait bien avoir une salle de sports très moderne."

La concurrence de Cap Saran

L'extension du centre commercial Cap Saran doit être inaugurée au deuxième trimestre 2018. 35 enseignes s'y côtoieront. "Mais certaines pourraient faire concurrence au centre-ville", s'inquiète François Foussier, "c'est un grand débat, les commerces dans la périphérie ont toute leur place dans la mesure où elles offrent des enseignes et des surfaces qui ne font concurrence au centre-ville. A partir du moment où ces enseignes créent des doublons, voire plus, c'est inutile et cela appauvrit le territoire."