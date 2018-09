Deux fois par an, au printemps, et à la rentrée, le centre-ville dijonnais s’anime avec une grande braderie qui dure deux jours. La braderie de rentrée est orchestrée ce week-end par l’association de commerçants Shop in Dijon.

Dijon, France

Deuxième et dernier jour ce dimanche pour la braderie de rentrée dijonnaise. Depuis hier, des marchands ambulants ont installé leurs stands dans les rues piétonnes. Les boutiques procèdent aussi à un déballage à prix cassés devant leurs vitrines.

Pour certains commerçants, le meilleur chiffre de l'année

Un événement mis en œuvre par l'association de commerçants du centre-ville, Shop in Dijon. Denis Favier en est le président : « certains commerçants font un excellent chiffre ce jour-là, voire le meilleur de l’année. C’est une manifestation qui grossit de plus en plus et qui attire de plus en plus de monde. Habituellement, la braderie de rentrée étant la plus importante des deux braderies de l’année, elle fait 70.000 personnes. Pourquoi ne pas atteindre les 100.000 cette année ? ».

Sous le soleil, en ce samedi matin, les commerçants sortent portants et étals dans la rue devant leurs vitrines. Corinne, gérante d’un bazar dédié aux enfants, est en train de disposer les objets qu’elle a sélectionnés pour la braderie « il y a du jouet, de la peluche, il y a des petits produits de beauté, même du scolaire ». Le tout avec un rabais de 60%. Philomène, une jeune cliente, a choisi « une petite panière pour ranger sur la table à langer les produits pour le bébé. C’est un cadeau pour une copine ».

Les marchands ambulants se sont installés rue de la Liberté © Radio France - Jacky Page

Des magasins ne jouent pas le jeu

Rue Piron, une commerçante de prêt-à-porter déplore le manque d’animation de la rue : « tout le monde ne joue pas le jeu, tous les commerçants ne déballent pas ». Le président de Shop in Dijon en est conscient : « c’est aussi une histoire de moyens. Il faut absolument quelqu’un à l’extérieur, quelqu’un à l’intérieur des magasins également. Donc c’est souvent ce problème-là qui empêche certaines boutiques de déballer dans la rue ».

Mais il faut dire aussi que certains franchisés ont l'interdiction formelle du siège de leur enseigne, de brader des marchandises. Heureusement Dijon, compte encore 40% de commerçants indépendants qui ont plus de marge de manœuvre.

La braderie de rentrée se poursuit de 9h à 19h, avec en prime ce dimanche un vide-grenier, rue du Bourg.