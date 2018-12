Photos - Le centre-ville de Reims bloqué par des forains ce mardi

A Reims, les forains ne relâchent pas la pression. Dès ce mardi matin, ils ont bloqué tous les accès au centre-ville. Dans l’après-midi, ils ont été rejoints par quelques dizaines de gilets jaunes. Le réseau Citura – trams et bus- a lui aussi été perturbé.

Reims, France

Les forains en litige avec la mairie de Reims ne veulent pas céder, et ils le font savoir. Après une journée de « trêve » ce lundi, ils sont repassé à l’action dès ce mardi matin, en bloquant les accès au centre-ville : boulevard Paul Doumer, Boulingrin (huit camions et camionnettes ont bloqué la place de la République), entrée de la rue Libergier et rue de l’Arquebuse.

Les forains devant le marché du Boulingrin © Radio France - Sophie Constanzer

Une trentaine de camions de forains

Rue Libergier © Radio France - Sophie Constanzer

Dans l’après-midi, les forains ont été rejoints par une quarantaine de gilets jaunes qui déambulaient dans le centre-ville. La circulation des trams a été perturbée quelques minutes rue de Vesle. Des gilets jaunes se sont également rassemblés place d’Erlon.

Les gilets jaunes rue de Vesle © Radio France - Sophie Constanzer

Place d'Erlon © Radio France - Sophie Constanzer

Les forains, eux, ont décidé de lever leur blocus à 17h.