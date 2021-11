Le Cercle solidaire des entreprises corses souffle sa première bougie

Un an après sa création par la mutuelle de la Corse, le cercle solidaire des entreprises corses poursuit son action pour aider les entreprises et les associations en difficulté depuis la crise de la Covid. 1.2 millions d’euros d’aides versés.

Les origines du Cercle Solidaire des Entreprises Corses

Novembre 2020 : L’épidémie de Covid 19 et le confinement ont lourdement impacté l’économie corse. Nombreuses sont les entreprises qui ont souffert d'un ralentissement, voire d’un arrêt d’activité. La Mutuelle de la Corse a donc souhaité soutenir concrètement ses entreprises adhérentes en les exonérant du paiement d’une partie de leurs charges, soit près d’1.2 millions d’euros de cotisation mutuelle. Cette mesure de solidarité sans précédent a ainsi permis d’aider des ménages et les entreprises les plus en difficulté

Décembre 2020 : La solidarité en marche

Pour autant, toutes les entreprises exonérées de leur cotisation du mois de décembre n’ont pas été durement impactées par la crise Covid. C’est pourquoi certaines d’entre-elles ont fait part de leur volonté de soutenir à leur tour celles et ceux qui en avaient besoin. Ainsi la Mutuelle de la Corse a invité les entreprises qui le pouvaient, à former un CERCLE SOLIDAIRE DES ENTREPRISES CORSES et à faire don de leurs cotisations de mutuelle du mois de décembre

Parmi les bénéficiaires, le Fonds de solidarité de la Chambre de commerce et d’industrie de Corse pour venir en aide aux petits commerces de proximité, la Fondation de l’Université de Corse pour soutenir les étudiants en situation précaire, ou encore une ou plusieurs associations locales qui œuvrent pour améliorer la santé et le quotidien des Corses

De janvier à juin 2021, les entreprises solidaires ont fait parvenir, soit par l’intermédiaire de la mutuelle, soit directement à la structure choisie, tout ou partie du montant de la part patronale de leur cotisation de décembre

Quelle suite pour le Cercle Solidaire ?

Afin de poursuivre leur démarche, les donateurs et les bénéficiaires réunis le 15 novembre 2021 ont décidé d'élaborer une charte du cercle, elle sera également ouverte aux entreprises qui ne seront pas adhérentes à la Mutuelle de la Corse, pour ainsi aider à concrétiser des projets destinés à aider les entreprises et les associations dans le besoin.