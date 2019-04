Saint-Jory-Las-Bloux : le cercueil Bernier en plein essor

Dordogne, France

La petite entreprise périgourdine a fait du chemin. Entre septembre 2018 et mars 2019, elle a racheté trois sociétés : deux sites de production, l'un à Navailles-Angos (Pyrénées Atlantiques) et l'autre à Saint-Martin la Sauveté (Loire), qui viennent compléter la production de la maison mère à Saint-Jory-las-Bloux en Périgord vert, ainsi qu'un site de logistique funéraire à Ris Orangis (Essonne).

Ces rachats sont un moyen pour nous de devenir incontournable sur le marché du cercueil

Elle compte aujourd'hui 10 plateformes de stockage et de distribution dans toute la France.

Une entreprise familiale

Olivier Bernier, sa sœur et son cousin reprennent l'entreprise familial à la mort de leurs parents en 2012.

En rachetant ces entreprises, ils souhaitent conserver l'esprit familial de l'entreprise : "Notre volonté n'est pas de chambouler le fonctionnement des autres entreprises acquises mais en tout cas d'essayer de transposer cet esprit familial et d'avoir une proximité avec les acquisitions, qui soit proche de celle de Saint-Jory. On sait que ce ne sera pas évident puisque l'histoire de Bernier à Saint-Jory a plus de 40 ans. La plupart des salariés ici nous ont vu grandir. L'histoire ne sera probablement pas la même mais on espère bien avoir ce type de collaboration avec l'ensemble de nos collaborateurs des acquisitions." explique Olivier Bernier, codirecteur général de l'entreprise.

Des embauches à venir

Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteindra plus de 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2019. "On se doit de pérenniser l'entreprise. Ces rachats sont un moyen pour nous de devenir incontournable sur le marché du cercueil." assure Olivier Bernier.

En 2018, l'entreprise a produit 88 000 cercueils. 110 000 commandes sont prévues pour l'année 2019. Afin de répondre à la demande, le groupe Bernier a l'intention d'embaucher une vingtaine de personnes dans ces deux nouveaux sites de production.