Le CES de Las Vegas, un gros boost de visibilité et de crédibilité pour la start-up biterroise Teoola

Béziers, France

C'est l'agence de développement de la région Occitanie, AD'OCC, qui leur a offert cette opportunité : les membres de l'équipe de Teoola, une start-up biterroise, participent jusqu'à ce vendredi au CES de Las Vegas, dans le Nevada.

CES pour Consumer Electronic Show. Il s'est ouvert ce mardi et s'achève ce vendredi. L'occasion de découvrir tout un tas de gadgets high tech et/ou futuristes. Et pour de nombreuses start-ups, de se faire connaître. Elles sont 13 à avoir fait le déplacement depuis l'Hérault, avec l'agence de développement de la région Occitanie.

Charlie Alfredo Varela da Veiga est le directeur général de Teoola pro, société biterroise fondée en juin 2017, basée sur une application qui gère les carnets d'adresse des particuliers et des professionnels. Et de façon assez surprenante, il espère grâce à ce CES nouer de nombreux contacts avec des entrepreneurs ... français ! "C'est assez paradoxal. Comme on dit 'nul n'est prophète en son pays', explique-t-il, donc il faut aller très loin pour avoir une certaine reconnaissance du travail accompli. Ici, le contact se fait de façon plus cool, plus conviviale. C'est beaucoup plus institutionnalisé sur le territoire français".

Un sacré pied à l'étrier. On pourrait dire qu'on pourrait partir au galop après le CES ! - Charlie, de l'entreprise Teoola pro

Ces quatre jours de CES sont "très intenses" pour ces Biterrois. "On avait une petite appréhension avant d'arriver, de s'installer et que les portes ouvrent", reconnaît Charlie Alfredo Varela da Veiga. Mais une fois le salon lancé, "on s'est jeté dans le grand bain". Avec des visites d'entrepreneurs du monde entier : américains, mexicains, canadiens, et français bien sûr ! "C'est vraiment international !"