Le Ceser du Grand Est s’inquiète de la situation économique

"Nous sommes dans une période d'alerte". C'est ce que dit Patrick Tassin, le président du Comité économique, social et environnemental (CESER) du Grand Est. Le tableau de bord de la situation économique et sociale de la région montre une stagnation de l’activité.

Champagne-Ardenne, France

« On ronronne ». Voilà comment Patrick Tassin, le Président du CESER, définit la conjoncture actuelle. Après une embellie en 2016-2017, la situation s’est stabilisée sur les 12 derniers mois, d'après les indicateurs utilisés par le Comité économique, social et environnemental.

Des raisons de s'inquiéter ? © Radio France - CESER

Il y a quand même de bons résultats à noter : l’export est au beau fixe, notamment grâce à l’agriculture et l’agro-alimentaire en Champagne-Ardenne. En revanche, si le nombre de créations d'entreprises a augmenté l'année dernière, il y a eu aussi plus de défaillances. Dans les Ardennes, les créations d'entreprises n'ont augmenté que de 2%,et celui des fermetures de 5%. S'ensuit une courbe du chômage qui est repartie à la hausse...

L'emploi marque le pas © Radio France - CESER

Bonne note cependant pour le tourisme, qui a augmenté en 2018 dans la Marne et les Ardennes. Le nombre de nuitées est en hausse de 1,4 % pour les hôtels de la Marne, de 4% dans les campings. Signe que le tourisme vert a de l'avenir : le nombre de nuitées de camping a enregistré une hausse de 44% dans le département ! Patrick Tassin précise cependant que la Marne et les Ardennes partent de loin en matière de tourisme, et qu’il y a encore de nombreux efforts à faire : « Il n’y a pas assez d’équipements. Pour les hôtels, les campings et les restauration,, nous ne sommes pas au niveau suffisant. Il faut y travailler, car il y a de nombreux emplois à créer ».