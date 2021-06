Le CFA de Boulazac en Dordogne forme dans l'urgence des serveurs et des commis de cuisines

Alors que la saison touristique débute en Périgord, près de 400 emplois restent à pourvoir dans l'hôtellerie restauration. La profession, Pôle Emploi et le CFA de Boulazac ont donc mis en place deux formations express afin de former dans l'urgence des serveurs et des commis de cuisine.

Le chiffre est édifiant. Alors que le mois de juillet va débuter, Pôle Emploi propose pas moins de 394 annonces dans le secteur de l'hôtellerie restauration en Dordognee. Pour pourvoir au plus vite ces postes vacants à la veille de l'arrivée des vacanciers, les professionnels du secteur, Pôle Emploi et le Centre de formation des apprentis de Boulazac proposent deux formations POEC (préparation opérationnelle à l'emploi collective).

Devenir serveur en cinq jours, commis de cuisine en dix

Ces deux formations, financées et rémunérées doivent en principe garantir un emploi à l'issue du parcours. Au terme de cinq jours pour le service, dix pour les commis de cuisine. Dans la salle du restaurant d'application du CFA, Patrick Faurie, professeur de salle apprend justement aux stagiaires à prendre les commandes dans les règles. "Pour devenir serveur, suivant les diplômes, cela se fait en deux voire trois ans explique-t-il. Là, le but de la manœuvre, c'est qu'ils soient employés rapidement, donc on ne va pas dans la technologie proprement dite, mais plutôt dans le savoir-faire et le savoir-être".

Les stagiaires apprennent les rudiments du service en salle © Radio France - Emmanuel Claverie

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Une vingtaine de stagiaires

Pour la première édition de cette formation unique en Dordogne, une vingtaine de personnes ont relevé le défi. Huit au service en salle, douze en cuisine. Des étudiants à la recherche d'un job d'été, ou encore des demandeurs d'emploi. Nathalie 45 ans, a jusqu'à maintenant travaillé dans le commerce, fait des ménages et possède une petite expérience dans la restauration. Le métier ne lui fait pas peur, malgré sa réputation de secteur difficile. "Même dans le commerce, j'ai déjà débuté à quatre heures du matin témoigne-t-elle et fini à pas d'heure le soir. Après c'est une vie, on l'a choisie, et je serais très heureuse de faire ce métier" ajoute-t-elle. Tous pourraient rapidement trouver du travail. A l'issue de leur formation, les stagiaires participeront à un job dating avec des professionnels de l'hôtellerie restauration.