Le CFA des Métiers à Châteauroux lance une campagne de financement participatif pour s'équiper

Châteauroux, France

C'est un première pour le CFA de Châteauroux : pour financer l'achat de certains équipements, le Centre de Formation des Apprentis des Métiers de l'Indre à Châteauroux, vient de lancer une campagne de crowdfunding, de financement participatif sur la plate forme Bulb In Centre. Une campagne pour acheter du petit materiel. Certains outils aujourd'hui ne sont plus adaptés ou à bout de souffle.

Le CFA a notamment besoin de balances, d'un cutter vertical, d'une machine sous-vide, d'une affuteuse à bande ou encore d'un hachoir à viande pour un montant de 25 612 euros. Du petit materiel moderne et adapté qui viendra prendre sa place dans les nouveaux ateliers du CFA. A la rentrée de septembre, les jeunes apprentis prendront possession de laboratoires dernier cri (boulangerie, pâtisserie, charcuterie, boucherie et cuisine) et leurs équipements flambant neufs. Un chantier de 8 millions d'euros (dont 1 million d'équipements), financé à 80% par la région, 19% par la Chambre de Métiers (organisme gestionnaire du CFA) et par les branches professionnelles. Commencés en octobre 2017, ces travaux doivent être livrés le 11 juillet. Tout doit être opérationnel pour le 2 septembre.

Didier Ferragut, directeur du CFA des Métiers de l'Indre © Radio France - Régis Hervé

En contrepartie d'une participation à cette campagne de crowdfunding et selon le montant de votre don, vous pourrez visiter le CFA, déjeuner au restaurant pédagogique ou même participer à des ateliers de cuisine. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez faire un don par téléphone au 02.54.08.80.00

En 2018, le CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre a fomé près de 700 jeunes et une trentaine d'adultes en reconversion dans les métiers de l'alimentaire, de l'hôtellerie-restauration, de la coiffure, de la vente et l'automobile.