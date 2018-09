Chablis, France

Chaque année, près de 35 millions de bouteilles de Chablis sont étiquetées. Et la grande majorité est vendue à l'étranger. 2 bouteilles de Chablis sur 3 sont débouchées en-dehors de nos frontières.

La Grande-Bretagne toujours en tête des ventes

Ceux qui en raffolent, ce sont les Britanniques. 23% des bouteilles exportées traversent La Manche. La Grande-Bretagne, malgré le Brexit et un marché très concurrentiel, reste le marché phare, devant les Etats-Unis : +15% sur les 6 premiers mois de l'année et le Japon. La Suède et la Belgique suivent et sont toujours aussi fidèles. Sachez que le Canada et notamment nos cousins québécois apprécient beaucoup notre vin blanc de cépage Chardonnay, et que l'Australie est un pays qui devrait compter à l'avenir. Pour la première fois l'année prochaine, le BIVB, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, va y mettre les pieds pour promouvoir le Chablis.

Le Chablis présent dans un restaurant sur 3 en France

Le Chablis, qui représente 20% des vins de Bourgogne, pour 251 millions d'euros de chiffre d'affaire. Le Chablis, qui est le vin bourguignon le plus distribué dans la restauration. On le trouve dans 1 restaurant sur 3 en France. Principalement parce qu'il est facile à marier.

