Le Chambon-sur-Lignon accueillera à nouveau le Clermont Foot en stage cet été

Les footballeurs Clermontois seront en stage au Chambon-sur-Lignon du 27 juin au 3 juillet. Ils disputeront un match au stade municipal contre Troyes le dernier jour. Les Troyens prendront ensuite possession des lieux. "Nous avons la chance d'avoir les deux promus en Ligue 1, le Clermont Foot et Troyes, qui s'étaient préparés ici l'an dernier" se félicite Guillaume Chazot, le directeur de l'hôtel Bel Horizon où les sportifs prennent leurs quartiers. "Pour le clin d'œil, on peut dire venez vous préparer au Chambon et vous monterez dans l'élite" s'amuse le patron de l'établissement.

Les Clermontois sont des habitués des lieux © Radio France - Yves Renaud

Pour la commune et l'économie locale, c'est aussi une manne non négligeable. "C'est un marché important pour nous" poursuit Guillaume Chazot, "ça fait travailler les commerçants, les restaurants aussi quand les joueurs ont une soirée libre, ça permet également de valoriser notre plateau, et ça fonctionne puisqu'ils reviennent".

Pascal Gastien reviendra au Chambon-sur-Lignon © Radio France - Yves Renaud

Le Grenoble Foot 38, les rugbymen du LOU ou ceux de Bourgoin, et encore les handballeurs de Nîmes se succèderont eux aussi cet été à l'Hôtel Bel Horizon et sur les installations sportives de la commune.