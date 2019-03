Le champagne s'exporte mieux hors Europe

Les chiffres de l'export de champagne, pays par pays, sont tombés : pour la première fois, on a plus vendu de champagne à l'export qu'en France l'an dernier. Et c'est en dehors de l'Europe que les bouteilles sont les plus prisées.

Le champagne (ici, vue d’Épernay et sur les vignes depuis les coteaux) a la cote à l'étranger, et notamment hors Europe.

Champagne-Ardenne, France

Le champagne se porte toujours aussi bien ! Mais surtout grâce aux pays en dehors de l'Union européenne... Dans le monde, moins de bouteilles ont été vendues mais le chiffre d'affaires est en hausse : 4,9 milliards d'euros, nouveau record en 2018 (+0,3% par rapport à 2017), 302 millions de bouteilles vendues, malgré une baisse d'1,8 %. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. qui avait déjà délivré de premiers chiffres sur le marché du champagne en 2018 le mois dernier, en a publié de nouveaux dimanche 17 mars, avec le détail à l'export pays par pays.

Effet gilets jaunes et pouvoir d'achat

Pour la première fois, on a vendu plus de champagne à l'export qu'en France l'an dernier. Dans l'Hexagone, c'est -4% pour le volume de vente et -2 % pour ce qui est du chiffre d'affaires. Et il y a une explication toute simple. "L'inquiétude liée au pouvoir d'achat en France et le moral des consommateurs en baisse n'a pas aidé, détaille Thibaut Le Mailloux, du Comité Champagne. On comptait beaucoup sur l'effet Coupe du Monde l'été dernier, mais le mouvement des gilets jaunes qui a fortement ralenti le commerce, notamment lors des derniers week-ends de fête. L'effet négatif est triple par rapport à l'effet positif du titre des Bleus."

Même chiffres à la baisse pour le premier marché à l'export en termes de volume (26,7 millions de bouteilles vendues), la Grande-Bretagne, qui représente avec la France 60% des ventes totales de champagne, et dont le moral est en berne "à cause du Brexit" dixit Thibaut Le Mailloux, qui avance également comme explication "un taux de change pas vraiment favorable".

Jackpot pour le champagne hors UE

Pour voir le champagne en forme c'est hors Union européenne que ça se passe, et ça, les chiffres du Comité Champagne le montrent très bien. Les États-Unis, premier marché en valeur (577 millions d'euros de chiffre d'affaires) se portent à merveille avec 23,7 millions de bouteilles (+2,7%). Tout comme les voisins canadiens et mexicains avec 4% de chiffre d'affaires en plus.

L'export en Asie est aussi florissant : +5,5% pour le Japon (troisième marché mondial), +9% pour la Chine, Hong-Kong et Taïwan. Et puis, il y a les pays lointains mais de tradition viticole qui se démarquent, "comme la Nouvelle-Zélande qui affiche une hausse de 16%", indique Thibaut Le Mailloux. Autre exemple : l'Afrique du Sud, avec une progression phénoménale de 38,4% en volume. Pour la première fois, ce pays a dépassé le million de bouteilles vendues.