Le championnat de France de soudure se déroule à Vierzon ce week-end

C'est le rendez-vous du monde de la soudure. Professionnels et artistes de toute la France se réunissent ces 26, 27 et 28 mai à Vierzon à l'occasion du championnat de France de soudure. C'est aussi l'occasion de désigner les meilleurs soudeurs du pays. Plus de soixante candidats de toute la France ont fait le déplacement, à l'image de Nicolas, venu de Pontarlier : "Il faut être passionné pour faire un concours, ce n'est pas juste de se lever le matin et faire ses heures de travail, ça va au delà de ça […] Mon objectif, c'est le top cinq, mais je cherche à décrocher la victoire".

ⓘ Publicité

Des concours très exigeants

Nicolas est venu de Pontarlier pour participer aux épreuves du championnat de France. © Radio France - Pierre Frasiak

Le jury est composé de grands noms de la soudure, à l'image de Fabien Biau, meilleur ouvrier de France. Il l'assure, le concours s'annonce serré : "Il y a un très bon niveau. C'est très compliqué [pour noter]. Par contre les critères sont très pointus. Avoir 20 sur 20 c'est compliqué mais je vois que sur plusieurs examinateurs, on se retrouve à des dixièmes de point près sur les mêmes candidats."

Rendre attractif le métier de soudeur

Vingt au début de l'épreuve, ils ne seront plus que dix ce samedi pour la suite du concours. Pour Christophe Lagarde, co-organisateur de l'évènement, l'objectif est de rendre la soudure attractive : "Le but premier, c'est de motiver les jeunes à rejoindre nos métiers de soudeur qui sont tant recherchés depuis des années et des années."

Pour l'occasion le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure a fait le déplacement sur place ce vendredi. Après un entretien avec des représentants de la CGT sur les questions industrielles du territoire, le ministre a échangé avec les exposants et a assisté à une épreuve du championnat de France. Lui aussi souhaite redorer le blason des métiers industriels et de la soudure : "On est sur un évènement emblématique d'un métier emblématique. Il a eu tendance à disparaître, les formations ont eu tendance à s'affaiblir. Il faut renforcer tout ça en attirant plus de jeunes - des jeunes hommes et des jeunes filles - et en repensant la formation".

Le championnat de France de soudure se poursuit jusqu'à dimanche au parc des expositions de Vierzon.