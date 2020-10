Le changement de CE acté : 500 agents territoriaux dans les rues de Belfort

Les syndicats n'ont pas eu leur mot à dire, leur avis n'était que consultatif. Le comité technique de la ville et du Grand Belfort réuni ce jeudi salle des assemblées a acté le changement de "CE" au 1er janvier pour les 1 300 agents territoriaux (les agents de la ville et de l'agglomération). Damien Meslot ne reviendra pas en arrière, le maire et président du Grand Belfort veut que les collectivités adhérent au CNAS, Comité National de l'Action Sociale, qui présente un meilleur rapport qualité prix, au lieu du COS, Comité des Oeuvres Sociales pour des raisons financières.

Forte mobilisation devant la mairie

La décision a été prise au moment ou 500 agents territoriaux manifestaient devant la salle. Objectif, faire un maximum de bruits avec des klaxons, sifflets ou en tapant sur des casseroles et des couvercles. Il y avait les salariés des crèches municipales, de la bibliothèque, du service des eaux et assainissement ou encore du conservatoire.

Réunis place d'Armes, ils ont ensuite défilé dans les rues en tournant plusieurs fois autour de l'immeuble ou se tenait la réunion en attendant la sortie de leurs représentants syndicaux.

La CGT quitte la réunion

Après le vote qui a acté la suppression du COS, la CGT a quitté la salle de réunion. " On a essayé par tous les moyens de faire revenir le maire sur sa décision mais il est ferme. Maintenant, il faut qu'on organise la mobilisation de tous les service. ",a expliqué Matthieu Chapuis, représentant du syndicat au Grand Belfort applaudi par les manifestants prêts à continuer à lutter. Le COS à la trappe, des primes et des jours d'ancienneté en péril, cela fait trop pour les agents en colère.

Quand on s'augmente et qu'on touche 8 000 euros par mois, on fait attention aux petits salaires aussi - un agent du Grand Belfort

Certains sont très remontés contre Damien Meslot. " On a été mis au pied du mur pour faire des économies. Quand on s'augmente de 270% et qu'on touche 8 000 euros par mois, on fait attention aux petits salaires aussi. Le travail, c'est nous qui le faisons, ce sont ces gens qui ramassent les poubelles et qui désherbent les rues", explique Lucien, agent qui travaille pour le Grand Belfort.

Une nouvelle action ce samedi à Belfort

Les syndicats ne s'avouent pas vaincus et appellent à une nouvelle action ce samedi à 14h devant la bibliothèque des 4 as à Belfort. Il prévoit également d'être présent jeudi prochain lors du conseil communautaire du Grand Belfort. D'ici là, de nouveaux débrayages sont prévus dans les services. La CFDT, elle, est prête à engager une bataille juridique contre la décision de Damien Meslot et va s'attacher les services d'un avocat.