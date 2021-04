Le chantier chaotique du centre commercial La Bolière à Orléans-La Source

Le chantier du centre commercial La Bolière dans le quartier de la Source à Orléans n'en finit plus de trainer en longueur. Construit en 1977, aujourd’hui vétuste, sa réhabilitation avait été annoncée en 2016 par Olivier Carré, alors maire d’Orléans. Les travaux devaient débuter au printemps 2018. Dans le cadre de l’Anru 2 (Agence nationale de rénovation urbaine), 5 millions d’euros étaient alloués à ce projet. Trois ans plus tard, force est de constater que ce chantier est loin d’être terminé. Quant à sa gestion, les interrogations sont nombreuses et la Semdo est pointée du doigt.

La boulangerie contrainte de fermer

Dernier avatar en date, des infiltrations d’eau signalées pourtant dès l’hiver 2019 par les commerçants, ont provoqué en février dernier l’effondrement de plafonds dans les sous-sols. Résultat, les parties communes, qui abritent des remises et des locaux pour les commerces, sont désormais inaccessibles pour des raisons de sécurité. La chute des plafonds a fait apparaitre également des plaques d’amiante. Conséquence de ces nouvelles péripéties du chantier, la boulangerie a été contrainte de fermer et son boulanger est dans une situation ubuesque. Abdellah Derkaoui a dû le week-end de Pâques fermer précipitamment son magasin, installé provisoirement dans l’ancienne boucherie pour cause de travaux, il lui est impossible d'accéder à son fournil en sous-sol mais il ne peut pas non plus emménager dans son nouveau local flambant neuf à l'autre bout de la galerie car la commission de sécurité n'est toujours pas passée...

Avec le dégât des eaux, la boulangerie des halles Bolière a été contrainte de fermer © Radio France - Christophe Dupuy

C'est pas les bistrots qui vont faire marcher La Source

Abdellah Derkaoui est "navré" de cette situation et ne s'est pas comment faire "pour s'excuser auprès de ses fidèles clients et ils sont nombreux " qui lundi de Pâques se sont retrouvés le bec dans l'eau, dans l'impossibilité de venir récupérer leurs commandes de chocolats et gâteaux et qui ne comprennent toujours pas pourquoi la boutique a du fermer brusquement. Pour Christiane Dumas, présidente de l’association des habitants de la Source, c'est "une catastrophe pour tout le monde, _la clientèle s'en va_, sans boucher et maintenant sans boulangerie, les gens vont où? là où ils ont tout sous la main et ca profite aux grandes surfaces". "C'est cela qui est désolant parce que ce centre, il marche super bien, c'est pas les bistrots qui vont faire marcher La Source" ajoute un brin furieuse Christiane Dumas.

Trois ans après le lancement du projet, les pelleteuses sont encore sur le chantier. © Radio France - Christophe Dupuy

La gestion de la Semdo pointé du doigt

Imprévision, lenteur, conseillère municipale d’opposition socialiste, Ghislaine Kounowski dénonce la gestion du chantier par la Semdo, la société d’économie mixte pour le développement orléanais, chargée par la Ville d'Orléans de mener à bien l'opération de rénovation des halles Bolière. Pour Ghislaine Kounowski "il y a quand même un problème de gestion de ce chantier par la Semdo puisqu'il devrait déjà être terminé, il ne l'est pas et on a de nouveau des soucis qui arrivent et qui n'étaient pas prévus". "Vraiment on s'interroge" appuie l'élue du P.S. Le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur, dont l'épouse jusque là fidèle cliente de la boulangerie des halles Bolière, s'est lui même fendu d'un coup de téléphone personnel au maire d'Orléans, Serge Grouard.

Jusqu’à peu, la Semdo a été présidée par le toujours maire-adjoint Michel Martin, devenu entretemps un opposant à Olivier Carré. Rien à voir avec cela, "je ne dirai absolument pas que Michel Martin a mal géré" répond Béatrice Baruelle adjointe à l’urbanisme et nouvelle présidente de la Semdo. Pour celle qui est restée, elle aussi, fidèle à Serge Grouard, "ces travaux se sont avérés compliqués dès le début avec le choix de conserver les structures existantes mais la Semdo s'est efforcée d'être en lien régulièrement avec les commerçants". Alerté en conseil municipal en novembre dernier par Ghislaine Kounowski, Serge Grouard s’est rendu dans la foulée en décembre sur le chantier du centre commercial La Bolière, le maire d'Orléans a promis aux commerçants qu’il serait terminé en septembre prochain.