Le chantier de l'ancien IUFM d'Amiens est "dans les clous"

Débuté il y a un an, le chantier de transformation de l'ancien IUFM d'Amiens se poursuit. Dans cette bâtisse du 19ème siècle, les opérations de gros œuvre ont été spectaculaires. Elles sont terminées et le calendrier des travaux devrait être respecté.

Amiens, France

Vous ne pouvez pas le manquer si vous passez boulevard de Châteaudun, dans le sud d'Amiens. Le chantier de l'ex Institut Universitaire de Formation des Maîtres progresse, il devrait être livré à temps. A l'été 2020 l'ancien IUFM, transféré l'an dernier à la citadelle changera de fonction et accueillera plus de 300 agents du conseil départemental de la Somme, le propriétaire des lieux.

Claire Hattée, l'une des architectes du projet de transformation de l'ex IUFM d'Amiens Copier

Mais d'ici là, il faut boucler ce chantier à treize millions et demi d'euros. Le gros œuvre est terminé. "Ça été le plus spectaculaire", rappelle Claire Hattée, l'une des architecte du projet. "En fait le bâtiment a été entièrement désossé", poursuit-elle. L'intérieur de la bâtisse en briques de 1883 est donc devenue "une coquille vide". Le plancher, les poutres ont été retirés sur trois niveaux et plus de 7.000 mètres carrés.

Cette première phase est donc terminée, place aux travaux de peinture, d'électricité et de cloisonnement. Les anciennes salles de cours de l'IUFM sont divisées en près de 150 bureaux qui accueilleront la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) où encore la direction sociale de la solidarité et de l'insertion. Cela représente 340 personnes au total.

Des agents qui vont donc déménager d'ici un an du boulevard du Port d'Aval. Un déménagement attendu car les locaux n'y sont plus franchement de tout confort. A l'inverse la réhabilitation de l'ex IUFM a été pensée pour en faire un bâtiment performant sur l'énergie. Le but étant aussi pour le conseil départemental de la Somme de réduire la facture de chauffage et d'électricité.