Le chantier Euratlantique avance sur la rive droite de Bordeaux

Le chantier Euratlantique qui est le plus grand de France, consiste à rénover douze quartiers sur les villes de Bordeaux, Bègles et Floirac.Ce lundi,sur les quais Deschamps, le groupe immobilier Fayat a posé la première pierre d'un ensemble immobilier qui accueillera des bureaux et des logements.

Le projet Euratlantique avance à Bordeaux dans le quartier situé entre le pont de Pierre et le pont Saint Jean sur la rive droite. Le chantier qui a débuté en 2009 consiste à rénover douze quartiers sur les villes de Bordeaux, Bègles et Floirac d'ici à 2030. Ce lundi, la rénovation du quartier appelé "Deschamps" situé Bordeaux rive droite a débuté. La première pierre de deux immeubles construits par le groupe Fayat immobilier a été posée du côté des quais Deschamps. Le projet "insight" prévoit la création d'un espace de 10.000 mètres carrés de bureaux et dans le même temps il est aussi prévu la construction d'une petite centaine de logements. La livraison est prévue pour fin 2019.

Des bureaux et des logements : la volonté d'un "quartier mixte"

Contrairement à EuraLille, quartier uniquement dédié à l'économie, Bordeaux a opté pour des quartiers mixtes, bureaux et habitations. L'objectif affiché est, entres autres, de dynamiser la rive droite en y implantant des entreprises mais aussi des logements. Stéphan De Faÿ, directeur général de Bordeaux Euratlantique, veut rendre le quartier vivant" en y implantant des commerces qui seront situés sur le secteur qui sera appelé "Belvédère" au débouché du pont Saint-Jean sur la rive droite de la Garonne :

Sur cette zone, on pourra trouver des restaurants, des boulangers, des bouchers et autres magasins. Entre le Pont de Pierre et le Pont Saint-Jean il y aura des immeubles d'habitations et plus de 5 hectares de parcs verront le jour sur le "quartier Deschamps". En plus de cela des écoles, collèges et crèches seront construits. En somme tout ce qui fait le dynamisme d'un quartier vivant pour des familles mais aussi des célibataires et des étudiants." Stéphan De Faÿ

Pour Stéphan De Faÿ, le projet Euratlantique dans son ensemble a déjà bien avancé : "environ un tiers des 2.5 millions m2 de constructions est engagé et va sortir de terre dans les deux ou trois prochaines années". A Bordeaux, Bègles et Floirac, 18.000 logements et 500.000 m2 de bureaux doivent être construit d'ici à 2030.