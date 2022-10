Le chantier naval Evans Marine International à Migennes, une forêt de bateaux garés sur la terre ferme

loading

C'est un terrain de plusieurs centaines de mètres carrés, au bord de l'Yonne, à quelques encâblures de l'entrée du canal de Bourgogne, sur la commune de Migennes. Une centaines de péniches, de bateaux de croisière fluviale et d'anciens canots de sauvetage en mer y sont garés les uns à côté des autres, sur des cales, hors de l'eau. Evans Marine international est un chantier naval qui propose une large palette d'activités, réparations, entretient, peinture, transformations, mais aussi parking pour l'hiver et vente de bateaux.

Evans Marine International vue depuis le pont routier de Charmoy-sur-l'Yonne. © Radio France - A.W.

Près de la rivière, une solide grue se dresse sur le quai. C'est un outil de travail indispensable pour le chantier naval, et une véritable attraction pour le visiteur. Cette machine impressionnante qui date des années 1960 est mue par un vieux moteur diesel utilisé pour des chars d'assaut pendant la seconde guerre mondiale. La grue porte les bateaux sur la terre ou à l'inverse, dans l'eau. Elle peut soulever jusqu'à 40 tonnes...

Ce petit navire, le Platypus (ornithorynque en anglais), ne pèse qu'une quinzaine de tonnes. Une formalité pour la solide grue. © Radio France - A.W.

Evans Marine International ne connaît pas la crise : il y a une liste d'attente assez longue pour des réparations, nombreux sont ceux qui ont besoin des services de Simon Evans et de son équipe, composée de deux salariés. La clientèle, composée aux deux tiers d'anglo-saxons (anglais, australiens, néo-zélandais, etc.), revient en force après les années de crise sanitaire et la fin des confinements. Leurs bateaux, inactifs depuis deux ans au moins, ont besoin d'un coup de propre.

2022 a été un très mauvais cru pour la navigation de plaisance dans la région, qui a été interdite tôt dans la saison, à la fin du printemps, à cause du faible niveau d'eau dû à la sécheresse, mais pas seulement. Le canal de Bourgogne est en effet envahi d'herbes aquatiques, qui ont proliféré pendant les confinements, puisque le trafic fluvial était à l'arrêt.

Le terrain du chantier naval est un parking géant : près d'une centaine de bateaux y sont garés hors de l'eau. © Radio France - A.W.