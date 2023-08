Le chantier SNCF Amiens-Rouen dope l'économie locale de Poix-de-Picardie

Le plus gros chantier ferroviaire des Hauts-de-France en 2023 fait des heureux chez les commerçants de Poix-de-Picardie. Depuis le début des travaux, le 26 juin, ils constatent des effets positifs sur leurs ventes, en particulier dans les commerces de bouche. Jusqu'à 500 ouvriers travaillent tous les jours à proximité, pour renouveler 45km de voies ferrées sur la ligne Amiens-Serqueux-Rouen d'ici la fin de l'année.

Des ventes triplées et des embauches pour une boulangerie du centre-ville

Dans la boulangerie Aux délices de Lempereur, en plein centre-ville, il a fallu embaucher deux contrats étudiants et investir dans une machine à café pour répondre à la demande des ouvriers. Les employés de Mélanie Leroy leur ont même donné un surnom à force de les voir passer : "les bonhommes orange", en référence à leurs équipements de protection colorés.

La boulangerie Aux délices de Lempereur, à Poix-de-Picardie © Radio France - Céline Autin

Quand c'est au tour de Mélanie Leroy d'ouvrir la boutique, il n'est pas rare qu'elle reçoive la visite des ouvriers dès 4h et demi du matin : "ils reviennent de travailler ou vont prendre leur tour, et ils sont bien contents de trouver des pains au chocolat par exemple." Ses ventes ont triplé en deux mois : "beaucoup de snacking, ce qu'on vend en pain aussi est hallucinant. Pour nous, c'est que du bonheur".

Un effet d'aubaine collectif

Un bonheur collectif, partagé par les autres commerçants du centre-ville, puisque Mélanie Leroy n'hésite pas à envoyer les ouvriers chez son voisin d'en face, Tristan Meerschamn, gérant du café de Picardie : "dès que j'ouvre à 7h et demi, ils sont là, sourit-il. Dans un premier temps on a accueilli les cadres qui déjeunaient, maintenant, ce sont les ouvriers pour des cafés. C'est forcément bénéfique pour Poix-de-Picardie."

Le café de Picardie, récemment repris par Tristan Meerschamn, tire lui aussi son épingle du jeu à Poix-de-Picardie © Radio France - Céline Autin

De fait, sur la place de la République, le tabac de Pascal Legris tire lui aussi parti du chantier. "Ça représente 8 à 10% de clients en plus, juge-t-il. Et on entend tous les accents, jusqu'à celui du sud ! C'est un beau dynamisme qu'amène le chantier." Pour l'instant, impossible de quantifier les retombées précises pour les chiffres d'affaires, mais les commerçants comptent bien profiter des quatre mois restants du chantier, jusqu'au 16 décembre prochain.