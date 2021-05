Le charme et l’authenticité du Domaine de Cap’Bat à Saint Perdon

C’est une maison de maître de 1829 qui a séduit Capucine Barsacq pour concrétiser son projet. La landaise a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de la petite enfance et dans l’animation, avant de changer de vie. Une reconversion professionnelle suite à un déclic, une nouvelle envie, mais un désir au fond d’elle depuis longtemps, de manière inconsciente, utopique.

Quand je voyais certains châteaux abandonnés, je me disais comme quand on gagne au loto : J’aurai des millions, je rachèterai ça et j’en ferai un lieu de mariage avec de l’hébergement sur place, sans imaginer que cela serait possible.

Capucine Barsacq est désormais la maitresse des lieux du Domaine de Cap’Bat : lieu d’hébergement et lieu de réception pour des évènements. C’est donc à la fois un gîte et un espace de réception.

Le Domaine de Cap’Bat est un endroit calme, avec 2 bâtisses du début du XIX siècle, entourées d’un parc arboré d’un hectare et demi. La maison de maître a une capacité de 15 couchages, pour une surface totale de 290m². Quant à l’ancienne grange, qui est cours de travaux (elle sera prête en septembre 2021), elle peut accueillir différents évènements. « Un lieu plein de charme et d’authenticité » pour des mariages, des séminaires, des cérémonies laïques en extérieur, des cocktails, on peut y mettre même un chapiteau précise capucine Barsacq. L’idée est de pouvoir faire la fête avec la sérénité d’avoir ses invités sur place pour dormir.

