Le château de Castel Novel à Varetz en Corrèze restera un hôtel-restaurant. Le prestigieux domaine, ancienne demeure de Colette et restaurant étoilé, était en vente depuis plus d'un an. Il vient d'être racheté par un trio corrézien.

Le château de Castel Novel racheté par des Corréziens, réouverture du restaurant et de l'hôtel en mars

Maxime Meizaud et son oncle Michel Mounier sont tous les deux restaurateurs, le premier est propriétaire du Marymax à Masseret et le second de la Calèche à Varetz. Ils se sont associés avec le groupe tulliste Estrade, fournisseur d'équipement industriel. Ce sont les nouveaux propriétaires du château de Castel Novel qui était en vente depuis plus d'un an.

Un lieu plus ouvert et accessible à tous

Maxime Meizaud n'était jamais allé comme client à Castel Novel. Et à 23 ans jamais il n'aurait imaginé en être un jour propriétaire. Mais lorsqu'il a vu qu'il était en vente il a tout de suite voulu l'acheter pour que le château reste corrézien : "Castel Novel ça appartient aux Corréziens donc ça doit rester corrézien". D'où aussi le souhait des trois associés de faire de ce lieu prestigieux un lieu plus ouvert aux locaux qu'il ne l'était autrefois. Notamment avec des prix plus abordables. _"_On ne souhaite pas décrocher d'étoile Michelin (...) Ça reste une cuisine gastronomique mais un petit peu moins luxueuse".

Des activités très diversifiées

Les nouveaux propriétaires veulent rajeunir aussi, moderniser l'image du lieu. Dans un second temps ils envisagent des travaux plus importants pour pouvoir développer plusieurs activités dans les nombreux bâtiments du site, comme des séminaires, des mariages, des hébergements saisonniers. Ils veulent aussi valoriser l'immense parc du château. "On va essayer de faire quelque chose de très dynamique" souligne Maxime Meizaud. L'ouverture du restaurant et de l'hôtel de 27 chambres est prévue dès le mois de mars prochain.