Le château de Purnon, dans la Vienne, va recevoir 300 000 euros grâce au Loto du Patrimoine

Une aide de 300 000 euros pour les travaux du château de Purnon, et du soulagement. Grâce au Loto du Patrimoine, les chatelains Tim Holding et Felicity Selkirk vont pouvoir envisager sereinement les rénovations urgentes de la partie Ouest du château.

300 000 euros, c'est le montant maximum que pouvait toucher chacun des 100 projets départementaux retenus par la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern. Une façon de confirmer l'ampleur des travaux qui ont déjà commencé à Verrue il y a un an, cette fois sur la partie Est de l'édifice.

8 entreprises locales travaillent sur ces rénovations. D'une ampleur colossale, comme l'explique la chatelaine Felicity Selkirk : "Ils ont déjà refait beaucoup de pierres, ils sont en train de refaire aussi l'enduit. Toutes les menuiseries, la charpente, toutes les fenêtres du deuxième étage et tous les volets… donc oui c'est énorme". Pour honorer l'histoire du château, le couple et l'architecte du projet font beaucoup de recherches et consultent les archives : "On a un dossier avec les dates de chaque jour des travaux pendant la construction du château, donc on sait le détail très fin des meubles, combien de chaises étaient dans chaque pièce, c'est incroyable". Dans la mesure du possible, l'objectif est de restaurer les éléments qui peuvent l'être, comme le papier peint d'origine.

Tombés amoureux de la bâtisse qu'ils ont acheté en 2020, les deux propriétaires d'origine australienne souhaitent organiser des évènements une fois que les travaux seront terminés. Ce qui ravit le maire de Verrue, Francis Siclet, et les habitants de la commune : "ils ont beaucoup de courage pour faire ce qu'ils font, ils sont toujours au travail, je peux vous assurer que c'est extraordinaire".

Les travaux d'urgence de la totalité du château devraient être terminés dans le courant de l'année 2024.