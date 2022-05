Le château de Saint-Vidal lance sa saison touristique avec l'ouverture d'un hôtel cinq étoiles

Le château de Saint-Vidal profite du pont de l’Ascension pour rouvrir au public avec la reprise des visites et l'accueil des premiers clients du premier hôtel cinq étoiles en Haute-Loire. "C'est un département qui se développe beaucoup sur le tourisme, explique Vianney d'Alançon, propriétaire du château de Saint-Vidal, un territoire avec une nature extraordinaire, authentique et ce lieu est un lieu très fort puisque c'est un des plus beaux et plus anciens châteaux de la Haute-Loire, son site est idéalement placé aux portes du Puy en Velay."

La forteresse, classée monument historique depuis 1958, était en rénovation depuis janvier 2020. "Pour continuer à pérenniser le lieu, j'ai souhaité développer un projet hôtelier, un hôtel cinq étoiles, parce que cette forteresse a des salles immenses évidemment et on ne peut pas recloisonner dans un monument historique. Et donc, de facto, le site était tout à fait approprié pour un classement cinq étoiles." Comptez 240 à 380 € pour dormir dans des chambres ou des suites de 25 à 80 m².

Les visites et les spectacles se poursuivent

L'occasion pour le propriétaire de diversifier ses activités, en plus des visites du château et des spectacles. "Un spectacle autour de la brasserie est en train de se déployer. On a une bière, la Saint-Vidal, brassée à l'intérieur de la forteresse." La déambulation dans le château intitulée La mémoire d'un peuple reprendra en juillet et en août.