Le Château des Vigiers investit pour ouvrir presque toute l'année en Dordogne

Le Château des Vigiers à Monestier en Dordogne conserve son étoile au Guide Michelin. Il investit plus d'un millions d'euros pour aménager une piscine intérieure et pour recruter son personnel en CDI. L'objectif est d'ouvrir pratiquement toute l'année.

Le Château des Vigiers investit 1,2 millions d'euros pour s'agrandir et ouvrir pratiquement toute l'année. Photo d'illustration

Le guide Michelin a dévoilé ce lundi 27 janvier son palmarès pour cette année 2020. Neuf restaurants sont étoilés en Dordogne. Les Fresques, restaurant du Château des Vigiers à Monestier conserve son étoile obtenue en 2014. L'objectif pour Niels Koetsier, président directeur général du Château, est d'obtenir une deuxième étoile dans le célèbre guide rouge.

l'étoile apporte de la renommée, du prestige, de la reconnaissance pour les équipes,

"Nous avons une cuisine authentique", explique Niels Koestier, avec "un chef qui travaille beaucoup sur l'acidité".

"Étendre les saisons" du Château

1,2 millions d'euros sont investis pour agrandir le site. Le domaine est en train de construire une piscine intérieure et un hammam notamment. Avec la piscine intérieur, le hammam et le Spa rénové, le Château des Vigiers souhaite proposer d'autres activités à sa clientèle en plus du golf car cette pratique est très dépendante de la météo.

Niels Koetsier compte "étendre les saisons" pour ouvrir pratiquement toute l'année. Actuellement, le Château des Vigiers ferme trois mois par an. La direction souhaite également titulariser un certain nombre de ses employés qui travaillent actuellement en CDD.