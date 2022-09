Les chauffages solaires d'HelioFrance, fabriqués à Bérat, réduisent votre fracture d'énergie

Depuis lundi, on s'intéresse tous les matins à 7h45 à votre facture d'énergie. Avec un bon plan, ce mercredi matin, pour réduire votre consommation pour vous chauffer. C'est plus que jamais d'actualité en ces temps de sobriété énergétique et des prix qui flambent. La solution c'est le solaire mais pas le photovoltaïque qui, pour rappel, transforme le rayonnement du soleil en électricité.

Là, il s'agit du solaire thermique qui capte sa chaleur via des panneaux pour chauffer votre eau, voire votre habitation et même des professionnels. L'entreprise HelioFrance (Hélios étant le dieu du soleil dans la mythologie grecque) a été créée en 2008 par Alain Loubet, un entrepreneur de la région. Elle est installée depuis 2012 à Bérat, au sud de Toulouse, et connait aujourd'hui un boom de son activité.

Comment fonctionne un chauffe-eau solaire ?

C'est une sorte de grosse chaudière, posée au sol. Le chauffe-eau que nous avons vu possède une capacité de 300 litres et ne fait aucun bruit. L'eau est chauffée par des panneaux solaires comme nous l'explique Maxime Daltin. C'est le co-gérant de l'entreprise ariégoise Abellio qui distribue depuis deux ans les chauffe-eaux HelioFrance fabriqués à Bérat en Haute-Garonne.

"On a deux tuyaux qui relient notre ballon aux capteurs solaires posés sur le toit. Et pour donner l'ordre de venir se réchauffer, il y a deux sondes. Quand le ballon solaire est en demande, il interroge la sonde des capteurs. Et si cette sonde est supérieure en température, s'enclenche le circulateur. Et ça vient réchauffer notre eau chaude, naturellement. Dès que le ballon est à température, le circulateurs s'arrête, les panneaux se vide de leur eau. Donc pas de risque de gel. Et jusqu'à la prochaine fois ou on a besoin d'eau."

Pour quelles économies d'énergie ?

Bernard Rouch est à la retraite. Avec son épouse, ils ont fait le choix l'année dernière de remplacer leur chauffage au fioul par une pompe à chaleur, et ils ont changé leur chauffe-eau solaire. Avec des économies significatives pour Bernard Rouch. "Cette installation date d'un an et deux ou trois mois. J'attends la fin de l'année pour faire le bilan. Mais à l'heure actuelle, je pense que j'ai économisé 4 à 5. 000 €. Le chauffe-eau, je ne peux pas avoir d'idée parce que le chauffe-eau n'est pas répertorié sur la facture électrique. Mais je suis très satisfait."

Sur le toit de M. Rouch, les deux panneaux du dessus sont dédiés au chauffage solaire thermique. © Radio France - Alexandre Vau

Difficile donc pour l'instant de dire quelle part d'économie revient au chauffe-eau solaire. Selon le construction HelioFrance, pour un foyer de quatre personnes, un chauffe-eau solaire couvre 70 à 80% du besoin d'eau chaude. Soit 70 à 80% d'économies comparé à un chauffe-eau traditionnel.

Combien coûte ce type d'installation ?

Pour un chauffe-eau solaire, il faut compter entre 5 et 6.000 euros sachant qu'il y a des aides en fonction de vos revenus. Selon l'installateur Abellio, l'aide peut atteindre les 4.000 euros pour les foyers les plus modestes. Ce qui peut se rapprocher du prix d'un chauffe-eau traditionnel électrique.

Mais le coût de l'opération n'est pas négligeable reconnait Bernard Rouch, pour qui le changement des comportements prendra encore du temps. Chez les Rouch, il faut dire que le virage est déjà pris : la maison est aussi équipée de panneaux photovoltaïques, et le couple roule depuis un moment en voiture électrique.

Une vraie solution à moyen terme ?

Chez HelioFrance à Bérat au sud de Toulouse ou l'entreprise fabrique des chauffe-eaux solaires 100% français, on connait un vrai boom, témoigne Guillaume Gipouloux, le directeur général. "Entre 2019 et 2022, on va faire fois 10 en termes de chiffre d'affaires, quasiment 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. Donc ça nous a demandé évidemment beaucoup de structuration en interne, beaucoup de recrutement, de nouveaux investissements. Et aujourd'hui, on répond à la demande en quinze jours à trois semaines."

Un système de chauffage ouvert aussi à l'industrie, au tertiaire et à l'agriculture, précise le directeur général d'HelioFrance.