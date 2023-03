Le chausseur romanais Clergerie en redressement judiciaire, "le double choc de la pandémie et de la guerre"

Le chausseur romanais Clergerie est placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris ce mercredi 29 mars. Un administrateur judiciaire a été désigné et devrait s'atteler à trouver de potentiels repreneurs.

Clergerie est détenue depuis 2020 par French Legacy Group (FLG). Le président Jérôme Espinos explique la situation économique de la société par la conjoncture. "Depuis 2020, on a porté une stratégie de développement ambitieuse pour développer la notoriété de la marque Clergerie, notamment sa présence digitale et son internationalisation" rappelle-t-il, "on l'a réimplantée au Japon, redéveloppée aux Etats-Unis, développée en Corée, en Australie et aussi en Europe. Cette stratégie a porté ses fruits, le chiffre d'affaire a doublé en l'espace de deux ans".

Alors où est le problème ? "La dynamique a été amoindrie du fait du double-choc de la pandémie et de la guerre en Ukraine, très clairement" pose Jérôme Espinos. Il développe : "en 2021, on avait -61% de trafic dans nos boutiques par rapport à 2019. Il y a aussi les étrangers qui ne sont plus venus, alors que c'est la moitié de notre clientèle. Sans parler des coûts de production qui ont vraiment grimpé, des délais d'approvisionnement fortement allongés..."

Des projets de reprise à venir ?

D'où la décision de placer la société en redressement judiciaire. Les 150 salariés - 120 à l'usine de Romans, les autres dans les boutiques - poursuivent pour le moment leur activité. Un administrateur judiciaire a été désigné. "Lui va travailler à un plan de reprise. Il va ouvrir le dossier à d'autres candidats et nous espérons être l'un de ces candidats pour participer à ce plan" affirme Dominique Bernard, le représentant de l'actionnaire principal du groupe propriétaire. FLG cherchera donc à présenter un projet de reprise.

En décembre dernier, les bâtiments de l'usine romanaise ont été vendus, de quoi susciter l'inquiétude de certains salariés. "Il n'y a pas d'agenda caché" répond Dominique Bernard.