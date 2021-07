Le "chemin piéton" de Nancy divise les commerçants

Alors qu'une zone piétonne élargie entre en vigueur les soirs et week-ends à partir du samedi 10 juillet, le projet divise les commerçants concernés. Il y a ceux qui pensent que la voiture n'a plus sa place en coeur de ville et ceux qui estiment qu'elle est indispensable. Reportage.

La piétonnisation à l'épreuve de la réalité à partir de ce samedi 10 juillet. La mairie de Nancy lance cet été une expérimentation, un chemin piéton de la porte de la Craffe à la rue du pont Mouja, interdit aux voitures le soir à partir de 19h30 et les week-ends toute la journée. Une promesse de campagne qui ne laisse personne insensible côté commerçants, à la veille de sa mise en place.

Des promeneurs et pas des clients ?

Sur le pas de la porte, Sophie s'inquiète. Elle vend des meubles rue des Dominicains, et les samedis s'annoncent compliqués pour elle :

"Le client ne repartira pas avec sa table un samedi. Les gens sont assez capricieux. Quand ils ont envie de quelque chose, ils ont envie de repartir avec."

Cette commerçante craint d'avoir plus de promeneurs que de clients désormais. Même amertume pour Jean-Claude qui vend des instruments de musique, rue Gambetta, où il n'y a plus du tout de stationnement :

"Depuis qu'il y a la piste cyclable, il y a une baisse de fréquentation dans la rue, moins de voitures qui passent et qui vont se stationner. Dans quelques années, il n'y aura que des restaurants ici, comme rue Stanislas. Les commerces vont partir."

"Du plaisir à se balader"

La piétonnisation très différemment accueillie chez Olivier, caviste rue des dominicains :

"Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le développement du deux-roues, des trottinettes, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ca va libérer de l'espace pour les piétons et les deux-roues. On va retrouver du plaisir à se balader."

Un commerçant qui aurait été favorable à une piétonnisation plus rapide et plus étendue, seule solution dans un centre-ville très congestionné.