L'exécutif favorable à un chèque alimentaire de 100 euros pour les neuf millions de foyers les plus modestes

La porte-parole du gouvernement a confirmé la mise en place d'une "aide alimentaire d'urgence" de 100 euros par foyer et de 50 euros par enfant, en faveur des neuf millions de foyers les plus modestes. (Illustration)

La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire confirme ce mercredi que l'exécutif réfléchit, avec les oppositions, à la mise en place d'une "aide alimentaire d'urgence" de 100 euros par foyer et de 50 euros par enfant, en faveur des neuf millions de foyers les plus modestes. Les allocataires du RSA, de l'AAH, du minimum vieillesse et des APL devraient être concernés. Le gouvernement entend également travailler "sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et locaux", a ajouté Olivia Grégoire lors d'un déplacement à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes.

Le coût global de la mesure est évalué à un milliard d'euros. Ce chèque alimentaire fait partie des mesures de soutien au pouvoir d'achat imaginées par le gouvernement pour faire face à l'inflation. Le projet de loi doit être présenté le 6 juillet en Conseil des ministres.

En 2020, pendant la crise du Covid-19, une prime analogue de 150 euros par adulte et 100 euros par enfant avait concerné un peu plus de quatre millions de foyers.