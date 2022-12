Le chèque bois énergie entre en vigueur, le timing interroge

Après le chèque fioul, le chèque énergie, c'est au tour du chèque bois énergie d'entrer en vigueur, mardi. Une aide du gouvernement qui bénéficiera à "70% des 2,6 millions de ménages français se chauffant au bois", précise le ministère de l'économie et des finances. Une chèque compris entre 50 et 200 euros, selon vos revenus et le type de combustibles.

Pour obtenir cette aide, le revenu fiscal de référence annuel doit être strictement inférieur à 20 000 euros. Et la rémunération ne doit pas dépasser 2 260 euros par mois pour une personne seule et 4 750 euros par mois pour un couple avec deux enfants à charge.

Et Bercy de donner cet exemple: "Si vous êtes un couple avec un enfant gagnant moins de 4 000 euros par mois en 2020, si vous vous chauffez principalement au bois, vous pourrez percevoir un chèque bois-énergie de 100 euros."

Décembre-janvier, pas la bonne période pour acheter du bois

Cette aide va donc soulager de nombreux ménages même si le timing interroge. "Ce chèque arrive trop tard", estime sur France Bleu Paris Véronique Bosc-Bierne, directrice de la Ferme du Clos d'Artois, à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne. "L'achat du bois se fait plutôt l'été, ou en début d'hiver. Là, beaucoup de professionnels sont en rupture de stock. Les personnes qui chercheront du bois, s'ils en trouvent, il ne sera pas prêt à l'emploi, il ne sera pas sec. Le chèque bois énergie, pourquoi pas, mais il aurait été préférable que cela soit mis en place vers le mois de mai, pour que les gens puissent s'approvisionner."

Une année 2022 particulière. "Cela fait 20 ans que je travaille dans ce domaine, c'est la première fois que je vois ce phénomène : les gens se sont rués sur le bois cet été, un peu comme le papier-toilette pendant le Covid", analyse-t-elle. "Mais sur la période novembre-décembre, les ventes se sont effondrées, on sent qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, d'inflation. En plus, le prix du bois a augmenté."

Le stère de bois, qui se vendait aux alentours de 116 euros l'an passé, coûte désormais 143 euros en moyenne, selon une étude de L'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (Ademe).