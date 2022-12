Le chèque bois énergie peut être demandé à partir de ce mardi : voici comment l'obtenir

Le coup d'envoi officiel du chèque énergie bois, c'est ce mardi 27 décembre. Les Français qui se chauffent au bois peuvent bénéficier d'une aide de l'État allant de 50 à 200 euros , sous conditions de revenus. Il suffit de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr "et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture", précise le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, à l'origine du dispositif. Voici les conditions à remplir pour recevoir cette aide qui pourra être demandée jusqu'au 30 avril 2023.

ⓘ Publicité

Une attestation prouvant un achat de bois d'un minimum de 50 euros

Selon le gouvernement, 70 % des ménages se chauffant au bois sont concernés par l'aide. Le chèque bois est accessible sur demande auprès de l’Agence de Services et de Paiements (ASP), en présentant une facture nominative prouvant un achat de bois d’un montant minimal de 50 euros (ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif).

Les ménages peuvent formuler des demandes à compter de ce mercredi et jusqu’au 30 avril 2023 à cette adresse : https://chequeboisfioul.asp-public.fr. Les chèques seront envoyés à partir de mi-février 2023.

Un revenu fiscal de référence inférieur à 27.500 euros

Le montant du chèque est de 100 ou 200 euros pour les Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14.400 euros. Pour ceux dont le revenu fiscal est compris entre 14.400 et 27.500 euros, l'aide est de 50 ou 100 euros, précise le communiqué du ministère de l'Économie publié vendredi 23 décembre.

Une aide qui varie aussi en fonction du type de bois de chauffage utilisé

En plus de vos revenus, le montant du chèque dépend également du type de bois de combustible utilisé (bûches ou pellets). Les foyers qui se chauffent avec des pellets (granulés) ont droit à 200 euros pour les foyers les plus modestes, 100 euros pour les foyers ayant des niveaux de revenus un peu plus élevés.

Les ménages qui se chauffent avec des bûches, bûchettes ou plaquettes ont droit à 100 euros pour les ménages les plus modestes, 50 euros pour les ménages ayant des niveaux de revenus un peu plus élevés.

2,6 millions de ménages concernés, selon Bercy

3,4 millions de personnes se chauffent au bois en France selon l’Ademe et 2,6 millions de ménages sont concernés par ce chèque énergie bois d'après Bercy.

Le Parlement a adopté définitivement, fin novembre, un dernier budget rectifié pour 2022 avec parmi les dispositions cette aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois.