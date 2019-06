Le chiffre du jour : 12 468 nouveaux foyers bénéficient de la prime d'activité en Vaucluse

Département Vaucluse, France

12 468 nouveaux foyers se sont manifestés auprès de la CAF entre janvier et mars 2019 pour la prime d'activité. Ce qui porte le nombre de bénéficiaires à 40 500 en Vaucluse. Le montant total versé par la CAF et la Mutualité Sociale Agricole est de 24 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Contre 14 millions sur la même période l'année dernière. Avec l'augmentation de la prime d'activité c'est 10 millions d'euros de plus qui vont aux habitants de Vaucluse.

La prime est destinée aux travailleurs salariés ou indépendants. Elle se calcule en fonction du niveau de revenu mensuel et aussi de la composition du foyer : parent célibataire, famille nombreuse. Les critères d'attribution ne sont pas les mêmes. Les résultats de cette revalorisation montrent que la moitié des bénéficiaires sont des personnes isolées sans enfant.

Une prime d'activité élargie en pleine crise des gilets jaunes

Le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron annonce des mesures d'urgence pour répondre à la crise. La prime d'activité en fait partie. Le Président de la République promet alors "100 euros de plus par mois dans le portefeuille des ménages." Une promesse bien ciblée car la première revendication des manifestants c'est le pouvoir d'achat. Vous pouvez faire une simulation en ligne sur la CAF ou la MSA Vaucluse.