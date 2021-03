Chiffre du jour : 3.600 jeunes Vauclusiens aidés par l'État pour trouver un emploi

Dans le cadre du plan France Relance lancé il y a pile six mois, plus de 3.600 jeunes de Vaucluse ont été aidés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Des entreprises vauclusiennes ont bénéficié de soutien pour embaucher mais aussi pour investir. Précisions.

Le 3 septembre 2020, le gouvernement présentait son plan "France Relance", doté de 100 milliards d'euros jusqu'en 2022 pour relancer la croissance en pleine crise de la Covid. Six mois plus tard, les aides allouées département par département sont détaillées. En Vaucluse, ce sont pas moins de 3.600 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, qui ont pu recevoir un appui pour entrer sur le marché du travail, dans le cadre du volet intitulé "Plan jeunes".

Primes à l'emploi et contrats d'apprentissage

Ainsi en Vaucluse, 1.701 primes à l'embauche ont été financées par France Relance, ainsi que 1.076 contrats d'apprentissage et 393 emplois francs. L'Etat propose aussi dans toute le pays des formations d'aide-soignants et d'infirmiers, des formations numériques, et des parcours individualisés pour les étudiants décrocheurs.

Mais ce plan "France Relance" ne concerne pas que les jeunes. Il a aussi permis dans le 84 de rénover une trentaine de bâtiments publics, pour un montant de 3,5 millions d'euros. Les services de l'Etat ont pu acheter neuf véhicules et six vélos, tous électriques.

Par ailleurs, 29 entreprises vauclusiennes ont bénéficié d'un chèque export pour continuer a prospecter a l'international, mais surtout cinq entreprises du département ont bénéficié dès l'an dernier de 3,7 millions d'euros pour réaliser 16,3 millions d'euros investissements. Parmi elles, les conserves Guintrand à Carpentras, Pellenc à Pertuis ou Volps à Vaison-la-Romaine.

Le plan finance aussi des projets culturels et notamment un à Sault : la compagnie Le Phare à Lucioles, créée en 2005 par le compositeur et musicien Loïc Guénin a reçu pas moins de 220.000 euros pour réhabiliter l'ancienne école communale, en plein centre du village et en faire un centre vivant dédié aux écritures contemporaines. Salles de travail, bureaux, studios, résidence d’artiste et salle de spectacle devraient voir le jour prochainement.