Le chiffre du jour : 80 000 utilisateurs de la plateforme Uber à Avignon

Depuis son implantation cet été à Avignon, 80 000 personnes ont utilisé l'application de voiture de tourisme avec chauffeur Uber. Avignon est aussi la ville la plus internationale de France avec la plus grande proportion d'utilisateurs étrangers.

80 000, c'est le nombre de personnes qui ont utilisé l'application Uber à Avignon depuis juin 2018. L'application de VTC, voiture de tourisme avec chauffeur, a commencé à faire des tests dans la ville à ce moment-là. Elle est officiellement implantée ici depuis septembre. Avignon est la 13ème ville de France où s'est développé le concept, avec Toulon et Aix-en-Provence.

Avignon la ville la plus "internationale" de toutes

35% des utilisateurs de la plateforme à Avignon sont des étrangers ! Le reste se divise entre habitants de la ville (12%) et autres français (53%). 35% c'est plus que toutes les autres villes de France, et même beaucoup plus : la moyenne ailleurs est de seulement 5% d'utilisateurs internationaux, 10% à Paris.

Quelques autres chiffres dans la région : Montpellier est la ville la plus festive, avec le plus de courses effectuées entre 21h et 5h du matin. Nice est la ville la plus généreuse avec le plus gros pourboire, 2 euros 20 en moyenne. La destination la plus prisée en Provence-Alpes Cotes d'Azur est la croisette, à Cannes.

Un dernier chiffre, cette fois c'est celui de l'utilisateur le plus international : un passager qui s'est servi de l'application dans 128 villes différentes dans le monde entier, rien qu'en 2018.