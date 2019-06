Le chiffre du jour : Berto recrute 850 employés par an

Avignon, France

Notre chiffre du jour va vous intéresser si vous êtes à la recherche d'un emploi ! 850 recrutements chez Berto chaque année jusqu'en 2025. C'est le pari que s'est fixé ce groupe avignonnais, leader dans la location de véhicules industriels avec chauffeur.

Berto c'est une entreprise vieille de 56 ans, qui n'est partie de rien. En 1963, le fondateur rentre d'Algérie et achète un camion qu'il loue à un client qui en a besoin pour des travaux publics. Le groupe grandit à toute vitesse et compte quinze salariés en 1977 et aujourd'hui 4 000 collaborateurs et 600 clients. Le fils Berto : Pierre-Yves reprend l'entreprise et décide de diversifier ses activités. Il loue des camions avec des conducteurs. Leurs domaines de prédilection : la distribution de produits alimentaires, le BTP, le transport de matières dangereuses. Berto se greffe ensuite de nouvelles activités : la location sans conducteur, L'externalisation. Berto forme ses conducteurs à la sécurité et à l'écoconduite.

Berto compte 600 employés rien qu'en région PACA. Leur but c'est d'atteindre les 10 000 collaborateurs et 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires. Berto vient de faire la plus grande acquisition de son histoire : six sociétés du groupe TDS qui fait de la location de véhicules. 500 nouveaux employés intègrent le groupe. Pour un rachat à 43 millions d'euros.

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV à recrutement@groupe-berto.com. L'entreprise recherche surtout des conducteurs.