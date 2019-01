Le chiffre du jour : jusqu'à 480.000 colis traités chaque jour par la plateforme de Cavaillon pendant les fêtes

Chaque année, au moment des fêtes, la plateforme de la Poste de Cavaillon enregistre une très forte hausse d'activité.

Elle, qui traite habituellement 190.000 colis par jour, doit soudainement trier jusqu'à 480.000 colis par jour. Ces colis sont en provenance ou à destination de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, du Gard ou de l'Hérault. Tous les paquets transitent par Cavaillon.

Eloignement des familles et e-commerce

Au moment des fêtes, le nombre de colis explose, en raison notamment de l'éloignement des familles (il faut "envoyer" les cadeaux aux neveux ou aux grands-parents). L'explosion du e-commerce explique aussi cette tendance : de plus en plus de consommateurs achètent en ligne, auprès de grandes centrales ou sur les sites des boutiques qui se lancent dans la vente en ligne. Et cela fait évidemment grimper le nombre de colis envoyés et traités.