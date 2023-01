Le chocolatier Cémoi va fermer son usine dans le Bas-Rhin employant 25 personnes

Face à la baisse de ses ventes et à l'inflation, le chocolatier Cémoi a prévu de supprimer 150 de ses emplois en France. Il va céder une de ses usines à Sorbiers dans la Loire et fermer celle située à Molsheim dans le Bas-Rhin.

Le groupe catalan invoque le contexte inflationniste et explique vouloir se "concentrer sur son savoir-faire historique de fabricant de chocolat à destination des industriels et des métiers de bouche et à continuer à développer des marques permanentes", selon l'AFP.

L'usine de Molsheim est spécialisée dans les moulages décorés à la main et emploie 25 personne. La date de fermeture n'a pas encore été précisée.