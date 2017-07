Le chocolatier mayennais Monbana ferme une usine en Alsace : les salariés se sentent trahis

Yves Guattari, le patron du groupe basé à Ernée, vient de déposer le bilan de la chocolaterie Frédéric, près de Colmar, en raison de difficultés économiques. Les employés sont en colère car leur dirigeant vantait encore leur savoir-faire en mars dans l'émission "Patron Incognito" sur M6.

C'était il y a 4 mois. Devant des millions de téléspectateurs. Une séquence pleine d'émotion. Yves Guattari, le PDG de Monbana, qui avait racheté la chocolaterie alsacienne en 2013, déclarait : "j'ai bien fait de sauver cette boite. Le savoir-faire d'une entreprise, ce sont les salariés". Quelques semaines après la diffusion sur M6, dépôt de bilan ! Le site alsacien ne serait plus viable. Sur place, c'est l'amertume et l'incompréhension. Les "Monbana" de Colmar sont sûrs qu'Yves Guattari était au courant des difficultés lors de l'enregistrement de l'émission, à l'automne 2016. L'entreprise Frédéric a été créée en 1946 et les salariés craignent aujourd'hui de ne pas retrouver de travail après ce redressement judiciaire. Certains ont entre trente et quarante années d'ancienneté.

Yves Guattari dans l'émission "Patron incognito" sur M6

Contacté, le chocolatier d'Ernée fait savoir qu'il avait racheté la société alsacienne alors placée en liquidation judiciaire. Le groupe Monbana assure, par ailleurs, qu'il a tout tenté pour la sauver. Seul espoir désormais pour les salariés alsaciens c'est trouver un repreneur fiable. Et si c'était Réauté Chocolat qui devrait s'emparer de Monbana ? Des négociations sont en cours actuellement et le projet pourrait être finalisé dans l'été. Réauté ne souhaite pas, pour l'instant, communiquer sur ce dossier de reprise.