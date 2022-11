Le chocolatier Sébastien Papion et la Carsat investissent pour lutter contre les troubles musculosquelettiques

Fabriquer du chocolat, ce n'est pas de tout repos ni sans risque pour la santé ! Comme dans de nombreux secteurs d'activité, ce métier artisanal peut-être à l'origine de troubles musculosquelettiques (TMS) qui génèrent des douleurs récurrentes (épaules, cou, coudes, etc.). Les TMS sont en effet la première cause de maladies professionnelles en France. Voilà ce qui a poussé le maître-chocolatier orléanais Sébastien Papion à agir, avec l'appui de la Carsat Centre-Val de Loire.

Une étude des risques professionnels dans son laboratoire a permis à Sébastien Papion d'identifier une activité comme étant particulièrement pénible pour ses salariés. Il s'agit de la découpe des chocolats qui est traditionnellement réalisée "à la guitare", c'est à dire à l'aide d'un cadre tendu de fils en inox.

Les guitares pâtissières qui étaient utilisées dans le laboratoire de la chocolaterie Sébastien Papion © Radio France - Julien Pearce

"N'étant pas très grand, j'étais régulièrement obligé de monter sur la guitare pour y mettre tout mon poids, c'était assez douloureux" explique Anthony Dhoukan, le responsable de production de la chocolaterie, ravi de l'arrivée dans le laboratoire d'un tout nouvel équipement : le Chef Cut. "C'est un jet d'eau à très haute pression, 3000 bars, qui permet de découper automatiquement et très précisément le chocolat raconte Anthony Dhoukan. C'est un confort de travail vraiment appréciable".

Le Chef Cut, la machine à découper le chocolat utilisée par Anthony Doukhan, responsable de production de la chocolaterie Sébastien Papion © Radio France - Julien Pearce

L'arrivée de la machine il y a un an n'a toutefois pas ravi tout le monde au sein de la chocolaterie. "A cause de ce nouvel équipement, j'ai perdu plus des deux tiers de mon équipe souffle Sébastien Papion. Ils m'ont dit qu'ils étaient avant tout des artisans et qu'ils ne voulaient pas appuyer sur un bouton toute la journée" regrette le maître-chocolatier qui a depuis reconstitué une nouvelle équipe.

Salariés de la chocolaterie Sébastien Papion © Radio France - Julien Pearce

Pour l'aider à améliorer l'environnement de travail de ses salariés, Sébastien Papion a pu compter sur le soutien de la Carsat Centre-Val de Loire. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a pris en charge 30% du coût de la machine, soit 35 000 euros sur un total de 117 000 euros. La machine sera exceptionnellement visible ce samedi 19 novembre à l'occasion de la journée portes-ouvertes organisée par la chocolaterie Sébastien Papion. Les curieux et gourmands sont invités à se présenter au 25 rue Jean Bertin à Chécy de 9h à 18h.