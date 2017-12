Après une baisse en septembre puis un retour à la hausse en octobre, le nombre de demandeurs d'emplois a diminué en novembre en Corrèze et en Haute-Vienne. Dans les deux départements il baisse de manière plus significative que sur le plan national pour les chômeurs n'ayant exercé aucune activité.

Limousin, France

En Corrèze la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A atteint 1,4 % et même 1,7 % en Haute-Vienne. La Haute-Vienne où ce sont surtout les jeunes qui bénéficient de cette diminution. Le nombre de demandeurs d'emplois a en effet baissé de 2, 7 % chez les moins de 25 ans mais ce sont plutôt les jeunes hommes que les jeunes femmes qui profitent de cette situation. En revanche chez les plus de 50 ans le chômage a légèrement augmenté au cours du mois de novembre, de 0,2 %.

En Corrèze les seniors profitent davantage de la baisse du chômage

En Corrèze c'est chez les plus de 50 ans que le nombre de demandeurs d'emplois a le plus diminué. Une baissé de 1, 7 % et ce sont les femmes qui en profitent davantage ; mais en revanche pas pour celles qui ont moins de 25 ans puisque c'est la seule catégorie dans le département où le chômage a progressé ce mois de novembre.

Sur un an le nombre de demandeurs d'emplois n'ayant exercé aucune activité a diminué sur les deux départements mais une baisse plus sensible en Corrèze qu'en Haute-Vienne. Toutes catégories confondues on compte 17 530 personnes en Corrèze et 28 740 en Haute-Vienne inscrites à pôle emploi.