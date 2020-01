Le chômage a baissé de 4% sur un an en Dordogne

Les chiffres du chômage pour le quatrième semestre 2019 ont été publiés ce lundi matin. En Dordogne, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,4% par rapport au trimestre précédent et de 4% sur un an.

24000 Périgueux, France

Le département de la Dordogne a vu son nombre de chômeurs de catégorie A ( sans emploi) baisser de 1,4% au quatrième trimestre 2019, soit 270 chômeurs de moins sur l'ensemble du département entre le troisième et le quatrième trimestre. Sur un an, la baisse du chômage en Dordogne est de 4%. On compte aujourd'hui 19 440 demandeurs d'emploi. En ce qui concerne les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle Emploi sans activité ou avec une activité intermittente (catégories A,B,C) la baisse est de 1,6% au quatrième trimestre 2019 et 3,7% sur l'année.

Les chiffres du chômage en Dordogne fin 2019 - Pôle Emploi-Dares

Le nombre de chômeurs, quelque soit le sexe ou l'âge, est en baisse

Cette baisse du chômage touche toutes les catégories de chômeurs, un peu plus les hommes pour lequel le chômage baisse de 4,7% sur un an contre 3,4% pour les femmes. Toutes les classes d'âges sont concernées par la baisse mais c'est la tranche d'âge 25/49 où le chômage baisse le plus avec -5,4% sur un an, avec jusqu'à -6% de baisse chez les hommes de plus de 25/49 ans. Les baisses sont plus modérées chez les plus de 50 ans (-2,7%) et chez les moins de 25 ans (-2,6%).

Le nombre de chômeurs est en baisse, quelque soit le sexe ou l'âge - Pôle Emploi-Dares

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de chômeurs baisse de 2,1 % au quatrième trimestre 2019 et de 4,3 % sur un an.