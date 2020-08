Le chômage a baissé de 5,1% en Indre-et-Loire au mois de juillet

Le nombre de chômeurs n'ayant aucune activité (Catégorie A) a baissé au mois de juillet en Indre-et-Loire : -5,1% (-5,2% à Tours). Cette baisse est plus marquée qu'au niveau national : -4,1%. Cette diminution du nombre de demandeurs d'emploi est liée au retour des demandeurs d'emplois vers une activité réduite (catégories A, B et C), grâce à la reprise de l'économie après le confinement.

Plus de 50.000 Tourangeaux inscrits à Pôle Emploi

Malgré tout, le chômage reste à un niveau élevé après les fortes hausse de mars et avril. On compte en Indre-et-Loire, toutes catégories confondues, 53.730 demandeurs d'emploi. Pour autant, le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C a diminué en juillet de 0,8% contre 0,7% au niveau national.