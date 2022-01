Le chômage a baissé de 7,5% en Indre-et-Loire au 4e trimestre 2021

Le nombre de chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 7,5% en Indre-et-Loire sur les trois derniers de mois de 2021. Une baisse plus importante qu'au niveau national (-5,9%).

C'est 1.990 inscrits en moins dans notre département selon les chiffres de Pôle Emploi. Une diminution qui profite principalement aux jeunes de moins de 25 ans (-9,1%).

Au niveau de la région Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 6,1 % sur le trimestre (soit -6.880 personnes) et de 12,7 % sur un an.

Pour les demandeurs d'emploi ayant exercé ou non une activité (catégories A, B (activité réduite courte) et C (activité réduite longue)), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 50.820 demandeurs d'emploi au 4e trimestre 2021. Ce nombre baisse de 3,5% sur un trimestre (soit 1.850 personnes) et de 4,6% sur un an.